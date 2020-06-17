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Aktüel

Yunusemre Belediyesi Muradiye Yüzme Havuzu hizmete başlıyor

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerindeki yüzme havuzu normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak hizmet vermeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:02:18 -
Yunusemre Belediyesi Muradiye Yüzme Havuzu hizmete başlıyor

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerindeki yüzme havuzu normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak hizmet vermeye başlıyor.


Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri yüzme havuzu 18 Haziran tarihi itibari ile haftanın 7 günü saat 09.00 - 16.00 arasında hizmet verecek. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, “Açıklanan tedbirler ve kurallar kapsamında Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzumuz haftanın 7 günü saat 09.00 - 16.00 arasında hizmet verecek. Tesisimizde tüm hijyen kurallarına uygun önlemler alındı. Sosyal mesafeye uyularak belli sayıda kişi kabul edilecek. Havuza gelen kişilerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılacak. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılacak. Tesiste duşlar kullanılacak, ancak dolaplar kullanılmayacak. Tüm kurallara birebir uyularak antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde havuzumuz faaliyet verecek” dedi.

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