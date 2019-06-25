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Yunusemre Aigai kazı çalışmalarına desteğini sürdürecek

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.

25 Haziran 2019 Salı 16:04
Yunusemre Aigai kazı çalışmalarına desteğini sürdürecek

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında Aigai antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarının başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin’i ağırladı. Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Sezgin, Yunusemre Belediyesi’nin desteğinden dolayı teşekkür etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin Yunusemre Belediyesi’nin desteğinin kendileri için önemli olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Bölgede yürütülen çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Desteklerin artması bölgenin tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Başkanımız sağ olsun bizden desteğini hiç esirgemedi.”


Kentin tarihi kültürel dokularını öne çıkarmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi ise bu yıl da kazı çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Geçen yıllarda olduğu gibi biz de ilçemizdeki tarihi değerin ortaya çıkması için katkı vereceğiz. Kazılar bu yıl da devam edecek. Yunusemre Belediyesi olarak kazı ekibine ekipman, ulaşım, yemek, lojistik hizmetleri ile personel konusunda katkı sunacağız” dedi.



Aigai


Manisa’ya yaklaşık 49 kilometre mesafedeki Köseler Köyü yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Aigai, Herodot’un bahsettiği Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biri. Çevreye hakim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, M.Ö. 8. yüzyıla kadar inmektedir. M.S. 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği, Hellenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentteki kazı çalışmaları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştiriliyor. Arazinin durumuna göre inşa edilen kentin surları içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:04
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