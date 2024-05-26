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Eğitim Yunus polisi olmaya hak kazanan personelin 5 haftalık zorlu eğitimi
Eğitim

Yunus polisi olmaya hak kazanan personelin 5 haftalık zorlu eğitimi

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:14:00 -

Bursa'da motosikletli yunus timleri özel eğitimlerin ardından bu göreve hak kazanıyorlar. 1 haftası teorik toplam 5 hafta boyunca gördükleri eğitimin ardından 10'u kadın 69 personel mezun oldu. Mezuniyetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Sabit Akın Zaimoğlu'nun da izlediği gösteri heyecanla izlendi.

Asayiş olaylarında motosiklet ile ilk müdahalede önemli rol oynayan olan Motosikletli Yunus Timleri, profesyonel Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından uygulanan 1 haftası teorik olmak üzere toplam da 5 haftalık zorlu maratonu tamamladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 10'u kadın toplam 69 personel eğitim aldı. Yunuseli Havalimanı'nda 5 hafta boyunca süren eğitimi takip eden Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu da personele moral verdi.

Yunus timlerine teorik eğitim yani insan hakları, araç durdurma-yakalama, olay yeri inceleme ve mevzuat hakkında eğitim verildi. 4 haftada da motosiklet temel hakimiyeti alan 69 personel yunus polisi olmaya hak kazandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlü Sabit Akın Zaimoğlu da zorlu eğitimin ardından bu göreve layık görülen 69 personeli tebrik etti. Yunus polisi olmaya hak kazanan personelin yaptığı gösteri ise nefesleri kesti.

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