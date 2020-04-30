Yunus Emre Enstitüsünün "kültür üretimi" dijital ortamda sürüyor

ANKARA (AA) - TEVFİK DURUL - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde "hayatın evlere sığdığı" son dönemde kültür faaliyetlerini dijital ortamda sürdürüyor.

Farklı ülkelerdeki 58 merkeziyle dünyayı Türkiye'ye yakınlaştıran YEE, çevrim içi ortama taşıdığı "kültür üretimine" etkin şekilde devam ediyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitünün, kültür ve medeniyet olmak üzere Türkiye'nin iki temel değerini dünyayla paylaştığını kaydetti.

Kültür mirasının önemine dikkati çeken Ateş, "Miras, yenisini üretmediğiniz takdirde adeta kendisini yok eder çünkü mirası bekletemezsiniz." dedi.

Ateş, kültürün "taze tüketilmesi gereken" bir değer olduğunun altını çizerek, "Biz de bugünlerde faaliyetlerimizin tamamını dijital ortama taşıyarak kültür üretmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

- 7'den 70'e herkese hitap ediyor

Dünyanın her noktasından erişime olanak sağlayan dijital etkinlikler, 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap ediyor.

YEE, sanattan bilime, Türkçe öğretiminden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda Türkiye'yi doğru kaynaklardan tanıtma ve Türkiye ile bağ kuranların sayısını artırma çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinden, salgın döneminde riskli ortamlarda çalışan sağlık çalışanları için düzenlenen saygı konserlerine, milli sporcuların "Evde Kal Zinde Kal" mesajı verdiği söyleşilerden, yakın zamanda vefat eden Türkolog Fahri Kaya'yı anma etkinliğine ve Türk film gösterimlerine kadar çok farklı alanlarda dijital programları hayata geçiriyor.

- Türkçe dersleri internette

Ürdün'den İngiltere'ye, Katar'dan Ukrayna'ya, Kazakistan'dan Tunus'a, Romanya'dan Polonya'ya kadar dünyanın pek çok bölgesinde Türkçeyi YEE'den öğrenen kursiyerler, derslerine internet ortamında devam ediyor.

Bu sayede YEE okutmanlarının özverili çalışmalarıyla kursiyerlerin Türkçe öğrenimlerinin devamlılığı sağlanıyor.

Diğer yandan farklı ülkelerden öğrenciler, dijital ortamda tertiplenen konuşma kulüpleri ile de bir araya geliyor. Roma, Londra, Kiev ve Kahire YEE'de Türkçe öğrenen öğrencilere, aynı platformda buluşarak salgın ve karantina günleriyle ilgili fikir paylaşımında bulunma imkanı veriliyor.

- Türk Filmleri Balkan televizyonlarında

Enstitü, Türk film ve dizilerine olan ilgiyi devam ettirmek amacıyla hazırladığı "Türk Film Haftası" konseptiyle Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerindeki bazı televizyon kanallarında her çarşamba bir Türk filmi gösterimi yapıyor.

Gösterimi yapılan "Bizim için Şampiyon", "Anons", "Ayla", "Paranın Kokusu", "Bütün Saadetler Mümkündür" ve "Dedemin İnsanları" gibi sinema filmleri, Balkanlar'daki televizyon izleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

- Ramazan coşkusu Türkçenin Sesi Radyosu'nda

Türkçenin Sesi Radyosu da ramazan ayını şenlendirmek amacıyla her gün gündüz, iftar ve sahur programlarıyla dinleyicisiyle buluşuyor.

YEE bünyesinde yayın yapan Türkçenin Sesi Radyosu, "Ramazan Medeniyeti", "Ramazan Günlüğü", "Ramazan Meydanı", "Söz Ola" ve "Ne Var Ne Yok" isimli programlarla Türk medeniyetinin kökleri tarihe uzanan dil, kültür ve sanat birikimini aktarıyor.

İnternet ortamında yayın yapan radyoya, "http://turkceninsesi.yee.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.