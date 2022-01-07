Yunus Emre Enstitüsünden Suriye’deki tıp öğrencilerine Türkçe sertifikası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçen sene Suriye'nin kuzeyinde kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi öğrencilerinden 75’i Türkçe hazırlık aşamasını tamamladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile YEE iş birliğinde yaklaşık bir yıl boyunca tıpın yanı sıra Türkçe eğitimi alan öğrenciler için Çobanbey beldesinde sertifika töreni düzenlendi.

B2 seviyesine ulaşan öğrenciler, Türkçe sertifikalarına kavuştu.

Törene YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Güvenli Bölge Sağlık Koordinatörü Bahadır Karaca, Çobanbey Hastanesi Başhekimi Muhammed El İdris, Çobanbey Hastanesi Başhekim Danışmanı Dr. İsmail Hakkı Göl, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okumuş katıldı.

Ateş, açılışta yaptığı konuşmada, Suriye’yi güvenli bir geleceğin beklediğini ve bunun için genç neslin gayretinin önemli olduğunu söyledi.

YEE için Suriye’nin öncelik sıralarında yer aldığını kaydeden Ateş, Türkiye ve Suriye’nin ortak kültür ve tarihinden kaynaklanan kuvvetli bağlarının olduğuna ve bu bağları genç neslin kuvvetlendireceğine vurgu yaptı.

Törende, Türkçe sertifikasını alan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Razan el-Kadri, “Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Burada bizlere olan katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Güvenli ülkemde ileride ahlaklı, başarılı bir doktor olmayı hayal ediyorum.” diyerek Yahya Kemal’in “İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” mısrasına atıfta bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bulunuyor.