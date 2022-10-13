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Yerel Yunus ekiplerinden şok uygulama
Yerel

Yunus ekiplerinden şok uygulama

Isparta'da Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 5 lişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 13:36:00 -
Yunus ekiplerinden şok uygulama

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 3-9 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 18 şok uygulamada 590 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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