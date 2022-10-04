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Spor Yunus Akgün'ün menajeri teklifleri açıkladı!
Spor

Yunus Akgün'ün menajeri teklifleri açıkladı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, başarılı oyuncuya Fransa ve ABD'den teklifler olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:55:00 -
Yunus Akgün'ün menajeri teklifleri açıkladı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, başarılı oyuncuya Fransa ve ABD'den teklifler olduğunu açıkladı.

Geçen sezon kiralık gittiği Adana Demirspor'daki dikkat çeken performansının ardından Galatasaray'a dönen ve ilk 11'in değişilmez oyuncusu olan Yunus Akgün'e talip çıktı.

Genç yıldızın menajeri Necdet Ergezen, Yunus'a gelen teklifler hakkında konuştu.

Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig 'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, "Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu." diyen Ergezen, "Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır. Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta. Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Yunus'un bu durumu kafasına takmadığını aktaran Ergezen, Erden Timur'la görüştüklerini belirtti.

Ergezen, "Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok. Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan Fransa ve ABD'den genç oyuncuya transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Ergezen konuyla ilgili olarak, ''Yunus Akgün'e Fransa ve ABD'den teklif geldi. ABD'den geçen sene ve Ocak ayında da transfer teklifi geldi. Amerika'da Yunus'a karşı çok fazla ilgi var.'' dedi.

Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı ekiple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

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