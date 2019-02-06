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Yunus Akgün'den flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Galatasaray'ın 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Yunus Akgün, menajeriyle olan sözleşmesini feshetti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Yunus Akgün'den flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Galatasaray'ın genç yıldız Yunus Akgün, menajeriyle yaptığı anlaşmayı sürpriz bir şekilde feshetti.

Ocak ayı transfer döneminde Anderlecht'e transferi son anda iptal olan Yunus Akgün, menajeriyle olan anlaşmasını feshetti.

Anderlecht transferi menajer yüzünden yattı

Galatasaray ve Anderlecht, oyuncunun transferi konusunda 3.5 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic, 1 milyon euro komisyon talebinde bulununca transfer rafa kalktı.

Bu gelişmenin ardından genç isim Stevic ile yollarını ayırdı. Yunus Akgün, temsilciliği için menajer Hasan Anıl Eken ile anlaştı.

Yunus, Galatasaray'ın kupada Boluspor'u farklı yendiği maçta hat-trick yapmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
  1. Bolu
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