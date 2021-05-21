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Gündem Yunanlıların geri ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı
Gündem

Yunanlıların geri ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale’de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:41:00 -
Yunanlıların geri ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı

Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 kişi kurtararak kıyıya çıkardı. Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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