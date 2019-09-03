Yunanlıları çıldırtan fotoğrafla ilgili açıklama: Bir hamle bu...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Harp Okulları'ndaki fotoğrafta arkasında yer alan Türkiye haritasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yunan basınını çıldırtan haritayla ilgili olarak konuşan Dendias, "Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi" dedi.03 Eylül 2019 Salı 12:35
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harp Okulları'ndaki fotoğrafta arkasında yer alan Türkiye haritasıyla ilgili olarak "Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor" dedi.
Hafta sonu Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nı ziyaret eden ve burada ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafında görülen Türkiye haritası, Atina tarafını rahatsız oldu.
Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, fotoğrafta Girit Adası’nın doğusundaki bütün Yunan adalarının Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini öne süren Yunan basını Türkiye’ye tepki göstermiş ve gelişmeyi okuyucularına duyurmuştu.
Yaşananların ardından dün gece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da konuyla ilgili açıklama yaptı. Dendias, "Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi. Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor fakat Yunanistan’ın bu konuya cevap verme amacı yok. Devletlerin sınırları bazı bakanlıkların haritalarında çizilenlerle belirlenmez, uluslararası hukuku temel alır" dedi.
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