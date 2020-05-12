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Yunanlılar yine ölüme terk etti

İzmir’de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 53 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:51:58 -
Yunanlılar yine ölüme terk etti

İzmir’de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 53 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


9 Mayıs 2020 tarihinde saat 07.39’da, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil güvenlik ekipleri, kurtarma operasyonu için düğmeye bastı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 adet can salı içerisindeki 31 Kongo, 13 Afganistan, 6 Gambiya, 1 Angola, 1 Mali ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.


17’si çocuk olan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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