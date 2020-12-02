Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Katıldığı NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert karşılık verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trump hükümeti adına son kez katılan Mike Pompeo, Türkiye'yi hedef alan bir dizi skandal açıklamaya imza attı. Yunan gazetesi Kathimerini'nin üst düzey diplomatlara dayandırarak geçtiği habere göre; Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Pompeo tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'yi suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da "provokatif adımlar atmakla" suçlayarak, "Türkiye'nin NATO prensiplerine karşı" olduğunu ve "birliği zedelediğini" söyledi. Pompeo ayrıca, Türkiye'nin S-400 almasını "Rusya'ya verilen bir hediye" olarak tanımladı.

Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Konuyu gündeme taşıyan Yunan gazetesi Kathimerini, Çavuşoğlu'nun Pompeo'ya verdiği cevapları yayımlamadı. Euronews ise, AB kaynaklarından aldığı bilgileri haberleştirerek, Çavuşoğlu'nun yanıtlarını yayınladı.

Gündem dışı şekilde Türkiye’yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu, ABD'nin "Avrupalı müttefiklerine telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede topladığını, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tuttuğunu ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddettiğini" ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini, yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.