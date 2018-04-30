Yunanlar panikte: Ya Trakya’da miting olursa

24 Haziran’da erken seçime gidileceğinin açıklanmasının ardından Avrupa’dan peş peşe açıklamalar gelmişti. Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan üst düzey yetkililer kendi ülkelerinde Türk siyasetçilerin seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Bu gelişmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde Avrupa’da miting düzenleyeceğini ifade etmişti.

Bugün Yunan basını bu gelişmeyi değerlendirdi. Ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu Ekathimerini, Atina yönetiminin erken seçim dolayısıyla tedirgin olduğunu ve bu sebeple temkinli davrandığını yazdı. Gazete, son dönemde Yunan siyasetçilerin Türkiye’ye karşı daha sakin bir tutum içerisinde bulunduğunu yazarken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerilime rağmen Yunan yetkililerin Ankara ile kamuoyu karşısında polemiğe girmek istemediğini aktardı.

SARAYBOSNA'DA MİTİNG

Ekathimerini, “Yunanistan aynı zamanda Türk seçim mitinglerinin Yunanistan toprağında yapılmasına yönelik girişimlerden dolayı tedirgin. Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu Trakya’da böyle bir girişim olabilir” yorumunu yaptı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’ın başkenti Saraybosna’da miting yapacağını aktardı.