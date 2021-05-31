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Gündem Yunanistan'la diyalog kanalları canlanıyor... İlişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor!
Gündem

Yunanistan'la diyalog kanalları canlanıyor... İlişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:05:00 -
Yunanistan'la diyalog kanalları canlanıyor... İlişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor!

 Yeni Akit  Ankara 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

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