Yunanistan'la diyalog kanalları canlanıyor... İlişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Yeni Akit Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.