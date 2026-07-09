Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Watkins için 40 milyon euroluk plan

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’nin sakatlığı, transfer planlarını doğrudan forvet hattına çevirdi. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Watkins tarafında pürüz kalmadı

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki İngiliz santrforla yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Watkins’e 3 yıllık kontrat sunduğu, yıllık net 9 milyon euro maaş teklifinin de oyuncu cephesinde kabul gördüğü ifade edildi.

Watkins’in Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakmasıyla birlikte transferde asıl sürecin Aston Villa ile yapılacak bonservis pazarlığına kaldığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım 40 milyon euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın hücum hattına yapılacak bu transferi öncelikli gördüğü iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin Aston Villa’yı ikna etmek için 40 milyon euroluk bonservis bütçesi hazırladığı öne sürüldü.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Ollie Watkins transferi, Fenerbahçe’nin yalnızca bu sezonki en büyük hamlelerinden biri olmayacak; Türk futbol tarihinin de en yüksek maliyetli transferleri arasına girecek.