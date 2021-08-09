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Dünya Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Dünya

Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan’nın Zakinthos Adası’nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 08:16:00 -
Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası’ndan Zakinthos’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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