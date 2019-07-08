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Yunanistan'ın yeni lideriyle ilgili dikkat çeken Türkiye detayı!

Yunanistan'daki seçimleri kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Kiriakos Miçotakis ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ülkede başbakanlık yapan Miçotakis'in babasının 1967 yılındaki darbe sonrasıdönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye'ye kaçıp sürgünde yaşadığı öğrenildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
Yunanistan'ın yeni lideriyle ilgili dikkat çeken Türkiye detayı!

Yunanistan'daki seçimlerde Çipras'ı mağlup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in babası 1967 yılındaki darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Miçotakis, iktidardaki rakibi Aleksis Çipras'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

Babasını darbecilerden Türkiye kurtardı

Miçotakis'in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

Darbeciler ve diğer FETÖ'cüler ülkeyi yurt tuttu

Türkiye’deki soruşturmalardan kaçan FETÖ’cülerin, Almanya’dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ’cü Yunanistan’a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan “Embrace Relief Vakfı” deşifre etmişti.

Çipras darbecilere kaşı hiç karar almadı

Çipras hükümetinin, FETÖ'cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Kyriakos Miçotakis'in ise FETÖ'cüler için bir adım atıp atmayacağı merak konusu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  1. Yunanistan
  2. Miçotakis
  3. Kiriakos Miçotakis

YORUM YAZ

  • AliAli28 dk önce
    Batın uç karakolu olmaktan vazgeçsinler, iyi komşuluğu denesinler Allah in ekmeği herkese yeter.
  • Ne olmuş?Ne olmuş?29 dk önce
    Bunların hiçbirine meyletmeyin.ABD seçimlerinde de Clinton-Trump arasında Clinton’ı FETÖ destekliyor haberleri yaygındı,Trump seçildi İsrail azıttı,Fetöş’ü hâlâ verecek!Bu Yunan seçimi sanki kastî gibi.Avrupa Parlementosu’nda geride kalan Çipras istifa edip yine kaybedeceğini bile bile erken seçime gitti.Yunanlılara güven olmaz!Aşırı sağcı(!)larını da biliyoruz.

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