Yunanistan’ın yeni Başbakanından bir Türkiye açıklaması daha! ‘Cesur adımlar atmaktan tereddüt etmeyeceğim’

Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda hükümet programını açıkladı.



Miçotakis'in açıkladığı programda en çok ekonomik sorunlarla boğuşan ülkeye can suyu olacak çözüm arayışlarına yer verildi. 2019 yılı sonu itibariyle ve aşamalı olarak vergilerin hafifletilmesi, yabancı yatırımcıları cezbedecek projeler, eğitim sistemindeki sorunlara çözüm ve teröristlere tanınan izinlerin kaldırılması için ceza hukukunda değişiklik programın başlıkları arasında yer aldı.



''Coğrafya birlikte yaşamamızı buyuruyor''

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de yer veren Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" dedi



Coğrafyanın Türk ve Yunanların birlikte yaşaması buyurduğunu belirten Miçotakis, gerginliklerle silahlanma yarışının iki tarafa da enerji kaybettirdiğini ifade etti.