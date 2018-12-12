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Yunanistan'ın Türkiye raporu ortaya çıktı

Yunanistan basını, Türkiye raporunu yayınladı. Raporda, Yunanistan'ın olası bir savaşta Türkiye'ye karşı hezimete uğrayacağı konuları ele alındı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:09
Yunanistan'ın Türkiye raporu ortaya çıktı

Türkiye'nin son dönemde enerji koridorunda yaşadığı problemler nedeniyle bir iyi bir kötü olduğu Yunanistan, TSK'nın zırhlı birliklerinin ezici gücünü hayranlıkla takip ediyor.

Yunanistan'ın PRO News gazetesinde Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda Yunan ordusunun olası bir savaş durumunda Türkiye'ye karşı nasıl bir hezimete uğrayacağı ele alındı.

Zırhlı birliklerden ezici başarı

Yunan Kara Kuvvetleri'nin raporunda yer alan temel madde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı birliklerinin ezici bir üstünlük ile Yunan ordusuna karşı üstün gelmesi unsuru oldu.

Gerek teknolojik olarak gerek donanımsal açıdan Leopard tanklarının başarısının ele alındığı yazıda, Yunan anti tank ve zırh delici füzelerinin bir işe yarayamayacağı, zira son modernizasyonlar ile tankların oldukça sağlam bir yapı kazandığına değinildi.

Meriç'i göremezler

Yunan Kara Kuvvetleri komutanlığının raporundaki en dikkat çekici detay ise Türklerin ezici bir üstünlük ile savaşın galibi olacağı kısmı oldu. Bu kısımda Yunan ordusu için Meriç civarından pek çok Türk zırhlısının aktif koruma sistemleri sayesinde sıkıntısız galip geleceğini, antitank füzelerinin %70-80 oranında başarısız olacağını vurgulandı.

Haberde Türk zırhlı birliklerinin başarısı hakkında Suriye'de Afrin'deki faaliyetler örneklenirken Leopard ve M 60T tanklarının sağlamlığına dikkat çekti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:09
  1. Yunanistan
  2. Türkiye
  3. Çipras

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 dk önce
    O Zaman Aklına Başına, Ayağını Denk Al Kaşınma. Onun Bunun Dolduruşuna Gelme. Pişman Olma.
  • HasanHasan1 sa önce
    Akıllı ol komşu
  • DarthSidiousDarthSidious1 sa önce
    Türkiye, askeri anlamda Yunanistanla mukayese edilecek bir ülke değil. Yani Yunan bizim haddimiz ve dengimiz değil. Biz birkaç beden büyük geliriz Yunan'a, ammavelakin Yunan, Türk korkusundan ciddi anlamda silahlanan bir ülke. Ellerindeki silahlar hafife alınacak türden değil. Özellikle Patriot, S-300, Buk, Tor vs... ciddi hava savunma sistemleri var. Ellerinde LEO2A6 tankları var ki bizim hali hazırda o ayarda bir tankımız yok. Ancak Altay yapılınca o ayarda olur. F-16, F-4 ve Mirage gibi savaş uçaklarıyla hava gücü gayet iyi. M270 çok namlulu roketatarları, oldukça fazla sayıda Alman ve Amerikan topçu bataryaları mevcut. Arkasındaki büyük devletleri de hesaba katarsak, velhasıl asla Türkiye'nin dengi değil ama olası bir savaş durumunda can yakabilir.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bre Yunan düne kadar valimizin yönettiği bir coğrafya tabiki Türkiye ile boy ölçmesin.
  • Zenci MusaZenci Musa1 sa önce
    Komşu, seni dolduruşa getiren Avrupalı dostlarına kanmassan,paşa paşa geçinir, iyi komşuluk yaparız..Eskiden olduğu gibi Avrupalı dostlarının gazına gelirsen külahları değişiriz bak haaaaa. Ona göre. Sonra birde Merkel yenge seni donuna kadar soydu.. Sonra ortalıkta anadan üryan vaziyette kalırsın, savaşa girersen..
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