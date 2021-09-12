Yunanistan'ın Türkiye korkusu tavan yaptı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Uluslararası Selanik Fuarı" açılışında konuştu.

Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu anımsatarak bu sayının 24'e çıkacağını kaydetti.

Selanik sokaklarında protestocular polisle çatıştı

Öte yandan fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.

Hükûmetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme, işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.

Eylemde, protestocular polise taş ve molotofkokteyli atarken polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcileri dağıttı.