  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rezalet! Kadınlar saç saça baş başa kavga etti
HÜDA PAR’dan o skandala tepki: Kadını obje olarak gören zihniyetin önünde en büyük engel tesettürdür!
Nafaka mağdurları 5’inci yargı paketini bekliyor
"Millet İttifakı ile HDP'nin birlikteliği paparazzi programlarına benziyor"
Gündem Yunanistan'ın Türkiye korkusu tavan yaptı!
Gündem

Yunanistan'ın Türkiye korkusu tavan yaptı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın Fransa'dan satın alacağı Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 18:59:00 -
Yunanistan'ın Türkiye korkusu tavan yaptı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Uluslararası Selanik Fuarı" açılışında konuştu.

Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu anımsatarak bu sayının 24'e çıkacağını kaydetti.

Selanik sokaklarında protestocular polisle çatıştı

Öte yandan fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.

Hükûmetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme, işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.

Eylemde, protestocular polise taş ve molotofkokteyli atarken polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcileri dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay