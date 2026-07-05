Resmen felekleri şaştı! Almanların son kalesi sallantıda

Çin rekabetinin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa'daki zayıf talep de Alman sanayisi üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu nedenle çok sayıda üretici fabrikalarda üretim hızını düşürüyor, çalışanlarını kısa çalışma programlarına alıyor, işten çıkarmalara gidiyor veya üretimin bir bölümünü Çin'e taşıyor. Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre Alman sanayisinde her ay 10 binden fazla istihdam kaybı yaşanıyor. Şubat 2022 ile 2026 yılının başı arasında Almanya'nın sanayi üretimi yaklaşık yüzde 10, enerji yoğun sektörlerde ise yüzde 15'in üzerinde geriledi. Dış ticaret dengesi de hızla değişiyor. Almanya'nın sermaye mallarında Çin ile ticareti, 2024 ortalarında yaklaşık 750 milyon avro fazla verirken, 2025 Ağustosu itibarıyla 500 milyon avroluk açığa dönüştü. Makine sektöründe de tablo dikkat çekici. Almanya'nın takım tezgâhı ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir oranında azaldı.