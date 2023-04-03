  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı
Yaşam

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 19:18:00 - 2023-04-03 20:13:51
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-907' tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23