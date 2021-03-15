Yunanistan’ın ‘silah hibesi’ iddiasına ABD’den yalanlama

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, “İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor” dedi.



Yunanistan’da 5,2 şiddetinde deprem



Öte yandan; Yunanistan’da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı. Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.