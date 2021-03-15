Yunanistan’ın ‘silah hibesi’ iddiasına ABD’den yalanlama
Yunan medyasının, ABD’nin Yunanistan ordusunu güçlendirmek için aralarında AH-64 Appache ve OH-58D tipi saldırı helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve ekipmanı hibe etmeyi planladığına yönelik haberleri yalanlandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, “İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor” dedi.
Yunanistan’da 5,2 şiddetinde deprem
Öte yandan; Yunanistan’da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı. Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.