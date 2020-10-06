  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'ın şikayeti ABD'yi harekete geçirdi! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"
Dünya

Yunanistan'ın şikayeti ABD'yi harekete geçirdi! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikat esnasında Türkiye'nin Yunan F-16'larını tespit etmek amacıyla S-400 hava savunma sistemlerini aktif hale getirip kullandığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 07:33:00 -
Yunanistan'ın şikayeti ABD'yi harekete geçirdi! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, Türkiye'nin, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında yapılan ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikatta, Yunan F-16'ları tespit etmek için S-400 hava savunma sistemlerini aktif ettiğini ileri sürdü.

"Türkiye, Yunanistan'a karşı S-400'leri harekete geçirdi

Haber7'de yer alan habere göre, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınından Kathimerini Gazetesinin özel haberine göre Türkiye; S-400'leri aktif ederek Yunanistan'a karşı kullandı. İddiaya göre Ankara; 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında yapılan ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı Eunomia tatbikatında, Yunan F-16'larını tespit etmek için S-400 hava savunma sistemlerini aktif etti.

Rumlar hemen ABD'ye koştu

Bu hadiseyi fark eden Güney Kıbrıs, alarm durumuna geçti ve durumu Washington'a bildirdi. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gelişme sonrası ABD Dışişileri Bakanı bölgeye gelerek, önce 12 Eylül'de Güney Kıbrıs'a sonra 27-29 Eylül'de Yunanistan'a ziyaretler gerçekleştirdi.

Haberde ayrıca, S-400 sistemlerinin genel bir testinin Karadeniz'de Sinop yakınlarında planlandığı kaydedildi.

Bu tarz iddialar ilk değil

Daha önce de Army Recognation, S-400'lerin ABD yapımı F-22 ve F-35 savaş uçaklarını tespit ettiğini iddia etmişti. Ancak Rus haber ajansı TASS, testlerin Kasım 2019 tarihinde, Türkiye'nin envanterinde yer alan F-4 ve F-16 savaş uçakları üzerinde denendiği ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cicekci Halil

S-400 lerin maketleri gönderildi ve onlar da depoda bekliyor. Daha esas olani üretimdeymis, yani 2025`de kamyonlar gelecek, sonra dis kaplamalar v.s. yani daha 6 - 7 yil var.
  • Yanıtla
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,..
Özdil ve Dündar'a ironik gönderme
Aktüel

Özdil ve Dündar'a ironik gönderme

Nihat Genç, sosyal medya hesabından bidon kafa Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın çıkardığı kitaplarla ilgili ironide bulundu. Genç, ironi yoluy..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay