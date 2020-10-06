Yunanistan'ın şikayeti ABD'yi harekete geçirdi! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, Türkiye'nin, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında yapılan ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikatta, Yunan F-16'ları tespit etmek için S-400 hava savunma sistemlerini aktif ettiğini ileri sürdü.

"Türkiye, Yunanistan'a karşı S-400'leri harekete geçirdi

Haber7'de yer alan habere göre, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınından Kathimerini Gazetesinin özel haberine göre Türkiye; S-400'leri aktif ederek Yunanistan'a karşı kullandı. İddiaya göre Ankara; 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında yapılan ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı Eunomia tatbikatında, Yunan F-16'larını tespit etmek için S-400 hava savunma sistemlerini aktif etti.

Rumlar hemen ABD'ye koştu

Bu hadiseyi fark eden Güney Kıbrıs, alarm durumuna geçti ve durumu Washington'a bildirdi. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gelişme sonrası ABD Dışişileri Bakanı bölgeye gelerek, önce 12 Eylül'de Güney Kıbrıs'a sonra 27-29 Eylül'de Yunanistan'a ziyaretler gerçekleştirdi.

Haberde ayrıca, S-400 sistemlerinin genel bir testinin Karadeniz'de Sinop yakınlarında planlandığı kaydedildi.

Bu tarz iddialar ilk değil

Daha önce de Army Recognation, S-400'lerin ABD yapımı F-22 ve F-35 savaş uçaklarını tespit ettiğini iddia etmişti. Ancak Rus haber ajansı TASS, testlerin Kasım 2019 tarihinde, Türkiye'nin envanterinde yer alan F-4 ve F-16 savaş uçakları üzerinde denendiği ifade etmişti.