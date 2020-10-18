Yunanistan'ın SİHA korkusu! S-300'leri yıllar sonra ateşleyecekler
Azerbaycan tarafından alınan Türk SİHA'larının işgalci Ermenistan'a ait Rus yapımı S-300'ü vurması sonrası Yunanistan tutuştu.
Yunanistan, Girit'te bulunan S-300 hava savunma sistemleri ile 22 yıl sonra ilk kez atış testleri yapacak.
Yunan medyası Pentapostagma'da yer alan habere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'larının Ermeni S-300'lerini imha etmesi sonrası protokolleri yenileme kararı aldı.
Bu sebeple Kasım ayı başında Yunanistan Girit Adası'nda bulunan S-300 sistemini test edecek.