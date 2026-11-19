Hafif ticari araç tırın altında kaldı! Kazada 1 ölü, 2 yaralı!
Eskişehir’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda İ.A. idaresindeki 26 ANK 245 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Özçelik (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Ş.A. ve aynı araçtaki İ.H.M, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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