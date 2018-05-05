Yunanistan'ın serbest bıraktığı Türk işçi konuştu: Misafir gibi iyi baktılar

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve 1500 euro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen işçi Musa Alerik'i sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınları karşıladı.

'BENİ AFFETTİLER'

Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere, sınırı yanlışlıkla geçtiğini, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi:

"Bir hata sonucu yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Böyle yani. Gittim orada misafir gibi iyi karşıladılar. Yunan polisi olsun, Yunan mahkemesi beni haklı buldular. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben izinsiz bir şey yapmadım. Ondan dolayı beni affettiler. İyi baktılar gerçekten. Bir otel gibi olmasa da yani gerçekten polislerinden tutun her şeyi iyi davrandılar. Yemeğimi getirdiler yani.''



BELEDİYE BAŞKANI DA TEŞEKKÜR ETTİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yunan makamlarına teşekkür etti.

Sınırdan yanlışlıkla Türkiye'ye geçtiklerini söyleyen iki Yunan askerinin ise casusluk suçlamasıyla tutukluluk halleri devam ediyor.