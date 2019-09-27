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Yunanistan'ın S-400 korkusu sonrası Rusya'dan zorunlu açıklama geldi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev,Yunanistan’ın Türkiye’ye S-400 sevkiyatı yapılması ile ilgili duyduğu endişelerin gereksiz olduğunu açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 18:57
Yunanistan'ın S-400 korkusu sonrası Rusya'dan zorunlu açıklama geldi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 satın alarak bağımsız politika uyguladığını kanıtlayan Türkiye’ye bu sevkiyatın yapılmasının Yunanistan için bir tehdit oluşturmadığını, bu yöndeki endişelerin gereksiz olduğunu belirtti.

Şugayev, S-400, bir hava savunma sistemi, saldırı silahı değil. Bu, hava sahasını öncelikle modern ve gelecekteki hava ve uzay saldırı araçlarına karşı korunmak için geliştirilen en yeni sistem. Bu bağlamda, Türkiye’ye teslimat hiçbir şekilde Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit etmiyor. Bu yüzden endişeler tamamen fuzuli dedi.

Türkiye, bağımsız politika güttüğünü kanıtladı

Birçok ülkenin ulusal çıkarlarını, ulusal güvenliklerini ilk sıraya koyması ve tüm politik hususlarla daha sonra ilgilenmesi çok önemli olduğunu belirten Şugayev "Sözgelimi Türkiye, ciddi baskılara rağmen S-400 alarak bağımsız politika uyguladığını kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Ciddi silahları var..."

Şugayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 fuarında incelediği Su-57 uçaklarının sevkiyatı olasılığı ile ilgili de "İlk olarak, muhtemelen, Su-35 uçakları mevzu bahis olabilir, Su-57 konusu da sonraki aşamalarda gündeme gelebilir. Çünkü Su-35, şu anda ihracata yönelik savaş uçaklarımızın başında gelen bir ürün. Bu uçak çok yüksek özellikleri bulunan, muadillerinden daha üstün, 4++ nesil çok amaçlı bir uçak. Ciddi silahları var, havada hakimiyet kurma yeteneğine, çok ciddi imha araçlarına sahip" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:57
  1. Rusya
  2. S-400 füzeleri
  3. Yunanistan

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