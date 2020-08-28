Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden geldiler! BM Doğu Akdeniz'de devreye girdi

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in faaliyetleri için ilan edilen Navtex'in ardından provokasyonlarına aralıksız devam eden Yunanistan'ı görmezden gelen ve kışkırtıcı hamlelere sessiz kalan Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Yunanistan'a havada haddini bildirmesinin ardından devreye girdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Türkiye için açıklamada bulundu. Dujarric, gelişmelerden endişeli olduklarını dile getirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in krizin barışçıl yollarla çözülmesinin kritik olduğunu belirtti ve Türkiye ile Yunanistan'a diyalog çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü, BM Genel Sekreteri'nin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.