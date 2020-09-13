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Gündem Yunanistan'ın provokasyonlarını ezip geçen Oruç Reis'le ilgili yeni gelişme
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonlarını ezip geçen Oruç Reis'le ilgili yeni gelişme

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları rağmen faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdüren Oruç Reis ile ilgili yeni gelişme basına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:50:00 -
Yunanistan'ın provokasyonlarını ezip geçen Oruç Reis'le ilgili yeni gelişme

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları devam ederken Türkiye’den sert mesajlar geliyor.

Yunanistan’a geri adım attıran Türkiye, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na demirlediği duyuruldu.

10 Ağustos'ta başlatılan araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplandı.

Bakan Akar'dan açıklama

Yunanistan’ın provokasyon yaptığı Meis adasının hemen karşısında olan Antalya KaşMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ziyaret etti.

Etkinlik alanına giderken basına konuşan Akar "İyilikten, iyi komşuluktan ve diyalogdan yana olduğumuzu her fırsatta söyledik. Ancak buna yanaşmayanlar için milletimizin menfaatlerini koruma görevimizden de asla taviz vermeyiz" ifadelerine yer verdi.

Akar ve komuta kademesinin ziyaret ettiği kritik noktada günlerdir hukuka aykırı biçimde Yunanistan'ın kayalıkları silahlandırması tartışılıyordu.

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