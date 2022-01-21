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Yaşam Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 20:58:00 -
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

27 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik botlarındaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sallardaki 27 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

 

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