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Gündem Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!
Gündem

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 18:50:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık sabahı saat 09.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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