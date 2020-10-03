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Gündem Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonuna Türkiye'den anında karşılık
Gündem

Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonuna Türkiye'den anında karşılık

Doğu Akdeniz'de her daim gerilimi tırmandırma çabaları içerisinde bulunan Yunanistan, bu sabah 2 yeni NAVTEX yayınlayarak bölgede yine provokasyona imza attı. Türkiye ise bu provokasyona karşılık NAVTEX ilanlarını yineleyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:48:00 -
Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonuna Türkiye'den anında karşılık

Ankara'nın tüm diyalog çağrılarına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokatif hamleleri devam ediyor. Bölgede tansiyonu düşürmemek için elinden geleni yapan Atina yönetimi Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki NAVTEX ilan etti. Türkiye ise bu provokasyona, NAVTEX ilanlarını yineleyerek cevap verdi.

Bölgede haksız ve hukuksuz eylemlerine devam eden Yunanistan, Türkiye’nin sorumluluk sahasını da kapsayan çok geniş bir alanda atış NAVTEX’i ilan etti. Söz konusu NAVTEX'ler ile Yunanistan’ın, 6-8 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de eğitim yapacağı ifade edilirken, Türkiye'den karşı hamle de gecikmedi.

Türkiye'den NAVTEX yinelemesi

Provokatif NAVTEX ilanlarına karşı Türkiye'nin hamlesine ilişkin açıklamalarda bulunan güvenlik kaynakları, Türkiye'nin, Yunanistan'ın NAVTEX ilan ettiği alanın kendi sorumluluk alanı içerisinde olduğunu belirterek yeniden NAVTEX yayınladığını ifade etti.

"Türkiye'nin sorumluluk sahasında"

Türkiye'nin, Ege ve Akdeniz'deki sorunları hukuk ve diyalogla çözmeye çalışırken Yunanistan'ın diyalog masasını devirme gayreti içerisinde olduğunu belirten güvenlik kaynakları, yaptıkları açıklamada, "Yunanistan atış eğitimleri yapılacağı gerekçesiyle Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayınladı. Türkiye Yunanistan'ın NAVTEX ilan ettiği alanın kendi sorumluluk alanı içerisinde olduğunu belirterek yeniden NAVTEX yayınladı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatandaş

Kaşınma adı yunan sonra seni çakal baba ların da kurtaramaz
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XxMann

Bu heleniler nakavtEX olmak istiyorlar galiba.
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