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Yerel Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 11:56:00 -
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 119 düzensiz göçmeni kurtardı, 44 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 119 düzensiz göçmeni kurtardı, 44 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Edirne ve İzmir açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen aralarında 47 çocuğun da olduğu 119 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir açıklarında ayrıca lastik botlar içerisinde aralarında 13 çocuğun da bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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