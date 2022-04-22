Yunanistan'ın dut yemiş bülbüle dönmesi işte bu yüzden

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı söylemlerinin kesilmesinin temel gerekçesinin ne olduğunu köşesine taşıdı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Türkiye’nin Atlantik İttifakı içindeki önemi fark edilince, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a “Otur oturduğun yerde” mesajının iletildiğini aktaran Acet, yazısında özetle şunları kaydetti:

"2020 yazında Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz krizi üzerinden başlayıp, yaptırım sınırına kadar ilerleyen gerilimli atmosfer, yerini dingin bir atmosfere bırakmış durumda.

ABD ile ilişkiler ise, derin anlaşmazlıkların sürdüğü bir ortamda ama daha ‘öngörülebilir’ bir iklimde ilerliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Türkiye’nin Atlantik İttifakı içindeki önemi fark edilince, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a “Otur oturduğun yerde” mesajı iletildi.

Atina’dan gelen kışkırtıcı söylemlerin bıçak gibi kesilmesinin temel gerekçesi bu."