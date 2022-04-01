  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan'ın can salına bindirip ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Aktüel

Yunanistan'ın can salına bindirip ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Marmaris açıklarında Yunanistan tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 19:58:00 - 2022-04-01 20:03:36
Yunanistan'ın can salına bindirip ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay