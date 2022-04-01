Yunanistan'ın can salına bindirip ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Marmaris açıklarında Yunanistan tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.