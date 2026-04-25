ABD ile AB'den ortak eylem planı Ucuza kapatıp birlikte soyacaklar

ABD ile AB'den ortak eylem planı Ucuza kapatıp birlikte soyacaklar

ABD ile Avrupa Birliği (AB), kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik eylem planı üzerinde anlaştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "Kritik Mineraller Tedarik Zincirinin Dayanıklılığına Yönelik ABD-AB Eylem Planı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üzerinde anlaşmaya varılan eylem planının kritik minerallerin ticaretine ilişkin bağlayıcı birçok taraflı anlaşma imzalanması amacını taşıdığını kaydeden Greer, planın kritik mineraller tedarik zincirleriyle ilgili ticaret politikalarını ve tedbirlerini koordine etmek için ABD ile AB arasındaki başlıca mekanizma olarak hizmet edeceğini belirtti.

Greer, ABD ile AB'nin kritik minerallerin tedarik zincirlerini bozan piyasa dışı politika ve uygulamaları ele alma konusunda ortak taahhüdü paylaştıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Sınırda ayarlanmış taban fiyatlar gibi ticari önlemlerin, yerli kritik mineral endüstrilerimizi ve endüstriyel rekabet gücümüz için kritik öneme sahip alt sektörleri nasıl güçlendirebileceğini araştıracağız. Kritik mineraller alanında transatlantik ticaretin güvence altına alınmasına yönelik kararlılığından dolayı AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e teşekkür ediyorum."

 

