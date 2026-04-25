Şah mat olmanında bir onuru bu var bu direkt şah mal! Rıza Pehlevi'nin içler acısı hali!

Rıza Pehlevi'nin içler acısı hali!
İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi'nin Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı konuşmada alınan komik önlemler dikkat çekti.
Pehlevi'nin geçtiğimiz gün yaşanan domates soslu saldırının ardından cam fanus içinde halka seslendiği görüldü.
İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin, son konuşmasında maruz kaldığı durumla dikkat çekti.
ABD ve İsrail saldırılarına destek veren Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün domates soslu saldırıya uğraması sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. Berlin'de kalabalığa hitap eden Pehlevi'nin cam fanus içinden konuşmasını gerçekleştirdi.
Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.
