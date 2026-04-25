Otomobil şarampole devrildi!
Ordu Fatsa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kaza, saat 07.00 sıralarında Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Yolu üzeri Kaleönü Köprüsü yanında meydana geldi. Fatsa istikametine giden Enes Atasoy (28) idaresindeki 34 AHY 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Atasoy, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.