Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital dünyadaki kalesi olan Siber Savunma Komutanlığı’nda düzenlenen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in de eşlik ettiği ziyarette, Türkiye’nin siber savunmadaki üstün kabiliyetleri ve NATO müttefikleriyle olan tam koordinasyonu gözler önüne serildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında TSK Siber Savunma Komutanlığında icra edilen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikat, 42 ülkeden 16 takım ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.