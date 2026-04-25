  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yasin Kol tepkisi! Dursun Özbek'ten zehir zemberek çıkış

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yasin Kol’un derbi için uygun bir tercih olmadığını savunarak, atamanın camianın tepkisini çektiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yasin Kol’un Fenerbahçe derbisine göre bir hakem olmadığını belirterek, "FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye’deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Üyelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Özbek, "Konuşmamı 3 başlık altında sizlerle paylaşacağım. Birincisi bu dönemdeki sportif başarılarımız, ikincisi projelerimizin son durumları, üçüncüsü ise kulübümüzü ilgilendiren finansal konular" dedi.

Başkan Özbek, futbol takımının üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Sezon başında gerçekleştirdiğimiz çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa’da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakalamış olduk. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak, daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yarın Ali Sami Yen Stadı’nda çok önemli maça çıkacağız. Ben inanıyorum ki hocamız ve takımımız bu mücadeleden bizleri gururlandıracak bir sonuçla ayrılacak ve 26. şampiyonluğumuza bizi bir adım daha yaklaştıracaklar" diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23