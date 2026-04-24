Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

ÖZEL HABER

ADD Çiğli şubesine seçilen yeni başkan Metin Özdemir’in halen belediyede aktif memur olarak görev yaptığı öğrenildi. İki adayın yarıştığı seçimde 4 oy alarak, sadece 1 oy farkla ADD Çiğli Şubesi’nin yeni başkanı seçilen Özdemir’in, halen Çiğli Belediyesi Zabıta Müdür Vekili olarak görev yaptığı bildirildi. Mevzuata göre Özdemir’in ADD’ye üye olabileceği ancak yönetim kademesinde görev alamayacağı öne sürüldü.

Ayrıca Dernekler Kanunu’nda yer alan, “Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır” hükmü gereğince, devlet memurlarının siyasi saikli derneklerde görev almalarının hukuken sorun teşkil ettiği belirtildi.

Yardımcısı da estetik derdine düşmüş

Öte yandan, Metin Özdemir’in başkan yardımcısı Duygu Koç’un estetisyen olduğu ve Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki kadınlara estetik kursu vermek istediği, bu durumun ise dernek içinde büyük bir krize sebep olduğu ifade edildi. Kurumun ağırlığına yakışmayan bu girişimler, üyeler arasında "Dernek ticarethaneye mi dönüştürülüyor?" sorularını beraberinde getirdi.