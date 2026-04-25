Gıda
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan tat! Bafra lokumunun sırrı ortaya çıktı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun’un Bafra ilçesinde coğrafi işaretli kaymaklı lokum, kendine özgü üretim süreciyle yıllardır yoğun ilgi görüyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde üretilen coğrafi işaretli kaymaklı lokumun lezzeti, kullanılan kaymaktan üretim aşamasına kadar uzanan özel bir sürece dayanıyor. Bafra’da coğrafi işaretli 'kaymaklı lokum' üretimi yapan Ferda Demir (71), kaymaklı lokumun kendine özgü üretimi süreci olduğunu ve her mevsim tüketilebileceğini belirterek, "Her kaymakla bu lezzeti yakalamak mümkün olmuyor. Biz üretimde tamamen doğal manda kaymağı kullanıyoruz. Manda kaymağının tadı, lezzeti, her şeyi bir başka. O olmasa olmuyor" dedi.

Bafra ilçesinde 15 yıldır kaymaklı lokum üretimi yapan Ferda Demir, kaymaktan lokuma tüm üretimin doğal şekilde yapıldığını belirterek, bu lezzeti Türkiye’nin her yerine ulaştırdıklarını belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 28 Ocak 2020'de Samsun'un Bafra ilçesi için coğrafi işaret tescili alan kaymaklı lokumun hala çok fazla tercih edildiğini söyleyen Demir, "Kaymaklı lokum yüzyıllardır yapılıyor ve hala yapılmaya devam ediyor. Çünkü lezzeti çok güzel, harika bir damak tadı bırakıyor" dedi.

Birçok vatandaşın kaymaklı lokumu tatmak bölgeye geldiğini belirten Demir, "15 yıldır kaymaklı lokum ve nokul üretimiyle uğraşıyorum. Kaymaklı lokum için en uygun dönemler genellikle havaların serin olduğu zamanlar oluyor. Bunun nedeni, müşterilerin ürünü farklı şehirlere götürmek istemesi ve sıcaklık nedeniyle lokumun erime riski taşıması. Bu yüzden biz ürünü köpük kutulara yerleştirip, yanına buz ekleyerek gönderiyoruz. Böylece daha sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bunun için kaymaklı lokumun belirli bir mevsimi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü gerekli önlemler alındığında her mevsimde aynı şekilde hazırlanıp, gönderilebiliyor" diye konuştu.

Demir, "Kaymaklı lokum, her lokumdan olmuyor. Kendine özgü bir üretim süreci var. Hamuru; şeker, nişasta, su ve sitrik asit kullanılarak hazırlanıyor ve büyük kazanlarda uzun süre pişiriliyor. Ardından tepsilere dökülerek dinlenmeye bırakılıyor. Donduktan onu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Aynı şekilde lokumun içerisinde kullanılan kaymak da her kaymaktan olmuyor. Her kaymakla bu lezzeti yakalamak mümkün olmuyor. Biz üretimde tamamen doğal manda kaymağı kullanıyoruz. Manda kaymağının tadı, lezzeti, her şeyi bir başka. O olmasa olmuyor. Mesela marketlerde küçük küçük paketlerde satılan kaymaklar krema gibi oluyor, bu yüzden bunlarla yapılamıyor. Bu tadı bulmak için muhakkak manda kaymağı olması lazım. Manda kaymağını da kuş cennetinde doğal şekilde üretilen manda yoğurdu satıcılarından alıyoruz" dedi.

