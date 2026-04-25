Samsun’dan Türkiye’ye yayılan tat! Bafra lokumunun sırrı ortaya çıktı

Demir, "Kaymaklı lokum, her lokumdan olmuyor. Kendine özgü bir üretim süreci var. Hamuru; şeker, nişasta, su ve sitrik asit kullanılarak hazırlanıyor ve büyük kazanlarda uzun süre pişiriliyor. Ardından tepsilere dökülerek dinlenmeye bırakılıyor. Donduktan onu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Aynı şekilde lokumun içerisinde kullanılan kaymak da her kaymaktan olmuyor. Her kaymakla bu lezzeti yakalamak mümkün olmuyor. Biz üretimde tamamen doğal manda kaymağı kullanıyoruz. Manda kaymağının tadı, lezzeti, her şeyi bir başka. O olmasa olmuyor. Mesela marketlerde küçük küçük paketlerde satılan kaymaklar krema gibi oluyor, bu yüzden bunlarla yapılamıyor. Bu tadı bulmak için muhakkak manda kaymağı olması lazım. Manda kaymağını da kuş cennetinde doğal şekilde üretilen manda yoğurdu satıcılarından alıyoruz" dedi.