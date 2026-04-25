Gündem Gardaş hayırdır! Kan emici Siyonist’e bu tebrik yakışır mı? Mustafa Ceylan yazdı
Gündem

Gardaş hayırdır! Kan emici Siyonist’e bu tebrik yakışır mı? Mustafa Ceylan yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gardaş hayırdır! Kan emici Siyonist'e bu tebrik yakışır mı? Mustafa Ceylan yazdı

Yeni Akit yazarı Mustafa Ceylan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in sözde "Bağımsızlık Günü"nü kutlayan bir mesaj yayımlamasına çok sert tepki gösterdi. Ceylan, Gazze’de on binlerce Müslüman katledilirken gelen bu tebriği "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Ceylan, yazısında Gazze’de süregelen soykırıma dikkat çekerek, İsrail’in bebeklerden yaşlılara kadar en az 72 bin 562 masum sivili katlettiğini hatırlattı. Batılı ülkelerin İsrail’e desteğine şaşırmadığını belirten yazar, asıl hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Gardaş" dediklerimizden gelen acı hamle

"Asıl yüreğimizi yakan hamle, ‘Gardaş’ diyerek bağrımıza bastığımız yerden geldi. Türkiye olarak ‘İki devlet, tek millet’ şiarıyla her daim yanında durduğumuz can Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sözde Bağımsızlık Günü'nü kutladı!"

"Bu neyin tebriği, kimin bayramı?"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, İsrail hükümetine ve halkına sunulan "içten tebrikler" ve yayımlanan poster, Ceylan’ın hedefindeydi. Mesajda Azerbaycan bayrağı ile İsrail bayrağının yan yana getirilmesini "kepazelik" olarak tanımlayan yazar, Bakü yönetimine şu soruları yöneltti:

  • "Gardaş, hayırdır! Bu neyin tebriği, kimin bayramı?"
  • "Mazlumların kanı ve gözyaşıyla kurulan bu terör devletinin nesini kutluyorsunuz?"

Türk ve İslam aleminden çığ gibi tepki

Yazıda, söz konusu paylaşımın ardından başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kullanıcılardan tepki yağdığı vurgulandı. Aliyev yönetiminin, Siyonistlere bu denli açık destek vererek soykırıma manen ortak olmakla suçlandığı ifade edildi.

"Diplomasinin bir ahlakı olmalıdır"

Mustafa Ceylan, devletler arası çıkarların ve diplomasinin bir sınırı olması gerektiğini savunarak yazısını şu uyarıyla noktaladı:

"Kardeşlik, zulme rıza göstermek değil, zalimin karşısında dimdik durabilmektir. Gardaşa düşen, katilin sırtını sıvazlamak değil, ümmetin kanayan yarasına merhem olmaktır. Umarız Bakü yönetimi, bu utanç verici tavrından bir an evvel döner!"

