Bakan Kacır: Türkiye, teknoloji girişimciliğinde küresel merkez olacak Terminal İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, Türkiye'yi küresel bir merkeze dönüştüreceğini bildirdi.

Küresel teknoloji ekosisteminde Türkiye'nin konumunun AR-GE ve inovasyonla daha da güçleneceğine işaret eden Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yurt dışına sunulan mühendislik ve yazılım hizmetlerine vergi muafiyeti, 'Dijital Şirket' tanımı ile 'çok kolay' şirket kurulumu ve hızlı/esnek süreçler, çalışanlara şirket hissesi opsiyonlarında güçlü teşvikler, hisseye dönüştürülebilir borçlanma mekanizmaları, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi: Terminal İstanbul. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı adımlarla Türkiye, teknoloji girişimciliğinde küresel bir merkeze dönüşecek. İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi yüzde 25 yerine yüzde 9, uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerine vergi muafiyeti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni politikalar, Türkiye'ye yönelen yatırımları hızlandıracak, ihracatımızı büyütecek, karar merkezi rolümüzü güçlendirecek. Bağlantısallıktan nitelikli insan kaynağına, üretim kabiliyetinden inovasyon altyapısına pek çok avantajıyla Türkiye, küresel yatırımlardan daha fazla pay alacak."