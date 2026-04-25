Hazreti Yezdan’dan rahatsız CHP’liler! Mehtere neden sırt döndü? Ali Karahasanoğlu yazdı

Gaziantep'teki etkinlikte miniklerin mehter marşı seslendirmesine CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve partililerin sırtlarını dönerek tepki göstermesini köşesine taşıyan Karahasanoğlu, marşın sözlerini hatırlatarak sordu:

"Türk Milleti" ifadesinden mi sıkıntı duydular?

"Türk milleti ifadesinden mi sıkıntı duydular, yoksa Türk milletine ‘kahraman’ denildiği için mi harekete geçtiler; bilemiyorum. Kim bilir belki de, marşın ‘kahret vatan düşmanını’ ifadesinden rahatsızlık duymuştur."

Karahasanoğlu, mehterin dizelerindeki "Kur’an’da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan" ifadesinin de CHP zihniyetini "kahrettiğini" öne sürdü.

"Saray kültürü" bahanesi ve tarihi gerçekler

CHP İl Başkanı Vakkas Acar’ın, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" şeklindeki savunmasına tarihi belgelerle cevap veren Karahasanoğlu, Büyük Millet Meclisi'nin açılış ruhuna dikkat çekti:

Mustafa Kemal Hatırlatması: Karahasanoğlu, bizzat Mustafa Kemal’in meclisi açarken yayınladığı genelgede hilafet ve saltanatın kurtarılması vurgusu yaptığını hatırlatarak, CHP’nin bu savunmasının temelden yoksun olduğunu belirtti.

Vahdeddin Değil, Türk Milleti: Mehterin ne yazarının ne de söyleyeninin Sultan Vahdeddin olmadığını vurgulayan yazar, marşın doğrudan Türk milletinin kahramanlığını anlattığını ifade etti.

İttifak ortaklarına ve Özgür Özel’e sert eleştiriler

Karahasanoğlu, CHP ile iş birliği yapan İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisi yöneticilerine de seslenerek, "Kahraman Türk milleti" sözlerine sırt dönenlerle nasıl aynı safta durduklarını sorguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olayı "açı farklılığı" diyerek yumuşatmaya çalışmasını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Özgür Özel’in, CHP Gaziantep il başkanının şirretliğini yumuşatmaya çalışması belki takdirle karşılanabilir ama görüntüler çok net. Sağından çekin, solundan çekin; CHP’li il teşkilatı üyeleri sırtlarını dönmüşler."

"Mızrak çuvala sığmıyor"

Yazısının sonunda, CHP’nin halkın değerlerine her fırsatta sırtını döndüğünü savunan Karahasanoğlu, "İflas etmiş Batı medeniyetinin aşıkları, çocuklarımıza iç çamaşırlarını gösterecek şekilde gösteri yapıldığında ağızlarından salya damlayarak seyredenler, şimdi mehtere sırtını çeviriyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Karahasanoğlu, bu tavrın milletle bağını koparmış klasik bir CHP refleksi olduğunu vurguladı.

