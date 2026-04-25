19 Çin üniversitesi İstanbul’a geliyor!

Son yıllarda özellikle liseler arasında yaygınlaşan Çince eğitimi Türk gençlerinin Çin’de üniversite eğitimi alma hedeflerini artırdı. Türk Çin Kültür Derneği düzenlediği bir organizasyonla Çin’in başkenti Pekin’den 19 üst düzey üniversitenin İstanbul’da bir tanıtım fuarı yapmasını sağlıyor. Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Türk gençlerinin Çin’in büyük bir yükselişini iyi gözlemlediğini ve bu nedenle henüz lise yıllarındayken Çince eğitimi almaya başladıklarını belirtti. Bu öğrencilerin liseden sonra Çin’de üniversite eğitimi almak istediğinin de altını çizen Karslı, 18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan bu fuarın gençlerin bu talebini karşılayacağını ifade etti.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİ

Dünyanın en iyi 14. üniversitesi konumunda bulunan Pekin Üniversitesi, Ay’a araç gönderen ekipte görev alan Pekin Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi, Çok sayıda teknoloji üniversitesi, enerji, tıp, spor ve sanat gibi alanlarda eğitimler veren üniversitelerin katılımıyla gerçekleşecek olan fuar şimdiden yoğun kayıt alıyor.

ÇİN BURSLARI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Çin’de üniversite eğitimi almak isteyen gençlere her alanda destek sağladıklarını belirten Karslı, Çin devletinin çok sayıda burs imkânı olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin ister İngilizce üzerinden isterse Çince üzerinden burs başvuruları yapabiliyorlar, dedi. Fuarda Çin üniversitelerinden gelecek olan yabancı öğrenci ofisi yetkilileri ile burs imkânları konusunda da bilgi alınabilecek. Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı toplu olarak katılım yapacak olan liselerin dernek ile temasa geçebileceğini belirtti. Karslı ayrıca Çin’de eğitim almak isteyen tüm öğrencilerin özellikle katılması gerektiğini ifade etti. Mustafa Karslı’nın verdiği bilgiye göre; Fuar 18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Şişli’de gerçekleştirilecek. Sabah 9:30’da başlayacak olan fuar, 14:30’a kadar devam edecek.

FUARA KATILAN ÜNİVERSİTE VE ENSTİTÜLER

Peking University, University of Science and Technology Beijing, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing Forestry University, Beijing University of Chinese Medicine, North China Electric Power University, Beihang University, Beijing Institute of Technology, Beijing Sport University, China University of Labor Relations, University of Chinese Academy of Sciences, North China University of Technology, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Capital Medical University, Capital Normal University, Beijing International Studies University, Beijing Dance Academy, Beijing Information Science and Technology University, Beijing Polytechnic University.

ZİYARETÇİLER FORM DOLDURARAK KATILABİLECEK

Tüm ziyaretçilerin ücretsiz bir şekilde katılabileceği bu fuara katılmak için fuar katılım formu doldurmak gerekiyor.

Fuar kayıt linki: https://cinkultur.com/form/