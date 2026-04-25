Hürmüz krizi boykot markalarını batırdı!

İran savaşıyla yükselen petrol fiyatları küresel şirketleri sarsarken, Procter & Gamble 2027 kârında yaklaşık 1 milyar dolarlık darbe beklediğini açıkladı.

Küresel enerji krizinin etkileri büyürken, ABD merkezli ve boykot listelerinde yer alan birçok ürünün merkezi tüketim devi Procter & Gamble (P&G), yükselen petrol fiyatları nedeniyle ciddi bir kar darbesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şirket, 2027 mali yılında yaklaşık 1 milyar dolar vergi sonrası kayıp öngördüğünü duyurdu.

İran savaşı sonrası petrol fiyatlarının sert yükselişi, yalnızca enerji sektörünü değil, üretim ve lojistik maliyetleri üzerinden geniş bir ekonomik zinciri etkiliyor. P&G’nin açıklaması, küresel şirketlerin giderek artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Avrupa merkezli ve boykot listelerinde yer alan Nestlé, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın maliyetleri yukarı çektiğini belirtirken, Alman devi Beiersdorf ise emtia fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde yıl içinde fiyat artışına gidebileceğini açıkladı.

P&G Finans Direktörü Andre Schulten, maliyet baskısının boyutuna dikkat çekerek, “Vergi sonrası 1 milyar dolarlık etki küçümsenecek bir rakam değil” ifadelerini kullandı. Schulten, şirketin tedarik zinciri ve maliyet yönetimi konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Şirket verilerine göre, çatışma öncesinde varil başına yaklaşık 60 dolar olan petrol fiyatı 100 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış; ambalaj üretiminde kullanılan plastik ve kâğıt maliyetlerini, ayrıca taşımacılık giderlerini ciddi biçimde yukarı çekti.

P&G, bazı tedarikçilerin teslimat yapamaması nedeniyle “mücbir sebep” ilan ettiğini belirtirken, bu zorluklara rağmen süreci yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

Savaşın başlamasından bu yana incelenen 172 şirketten 24’ü beklentilerini düşürdü veya geri çekti, 35’i fiyat artışı sinyali verdi ve 35’i ise doğrudan finansal darbe uyarısı yaptı

