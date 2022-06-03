Yunanistan'ın bu 11 hamlesi ipleri kopardı! Artık Miçotakis düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız" açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diyalog mekanizmaları devre dışı bırakıldı.

Türkiye ipleri kopardı

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasının bozulduğunu Erdoğan açıklarken, edinilen bilgiye göre, Atina ile iki mekanizma daha devre dışı bırakıldı. Bunlardan ilki Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından heyetlerin katıldığı ‘Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ olduğu öğrenildi. Türkiye ile Yunanistan’dan diplomatların yer aldığı, son olarak 64’üncü turu Şubat ayında Atina’da yapılan istişari görüşmeler de rafa kaldırıldı.

Atina'nın kışkırtıcı 11 adımı

Ankara’nın sabrını taşıran ve ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan’ın, Türkiye karşıtı 11 kışkırtıcı adımı şunlar:

Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’yi üçüncü ülkelere şikâyet etmesi

Göçmelere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye’ye itmesi

Doğu Akdeniz’deki maksimalist tutumu

Ege’deki adaları silahlandırması ve asker çıkarması

Lozan ve Paris Antlaşmalarını ihlal etmesi

16 haritayla,Türkiye’ye karşı uluslararası kampanya başlatması

Batı Trakya Türklerine baskı

Türk hava sahasını ihlal

Ege ve Akdeniz’de NAVTEX ilanları

Ülkeyi ABD üstleriyle donatması

Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma ısrarı