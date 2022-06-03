Yunanistan'ın bu 11 hamlesi ipleri kopardı! Artık Miçotakis düşünsün
Son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimin yeniden tırmanmasının perde arkasında yatan nedenler açıkça görülüyor. Batılı ülkelerden aldığı destekle Türkiye'ye karşı kışkırtıcı bir tavır sergileyen Miçotakis'in son hamleleri sabır taşırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız" açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diyalog mekanizmaları devre dışı bırakıldı.
Türkiye ipleri kopardı
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasının bozulduğunu Erdoğan açıklarken, edinilen bilgiye göre, Atina ile iki mekanizma daha devre dışı bırakıldı. Bunlardan ilki Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından heyetlerin katıldığı ‘Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ olduğu öğrenildi. Türkiye ile Yunanistan’dan diplomatların yer aldığı, son olarak 64’üncü turu Şubat ayında Atina’da yapılan istişari görüşmeler de rafa kaldırıldı.
Atina'nın kışkırtıcı 11 adımı
Ankara’nın sabrını taşıran ve ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan’ın, Türkiye karşıtı 11 kışkırtıcı adımı şunlar:
Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’yi üçüncü ülkelere şikâyet etmesi
Göçmelere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye’ye itmesi
Doğu Akdeniz’deki maksimalist tutumu
Ege’deki adaları silahlandırması ve asker çıkarması
Lozan ve Paris Antlaşmalarını ihlal etmesi
16 haritayla,Türkiye’ye karşı uluslararası kampanya başlatması
Batı Trakya Türklerine baskı
Türk hava sahasını ihlal
Ege ve Akdeniz’de NAVTEX ilanları
Ülkeyi ABD üstleriyle donatması
Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma ısrarı