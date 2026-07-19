Yunanistan'ın Atina merkezli asimilasyon politikası duvara tosladı! Bakanlıktan o karara çok sert tepki!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür. İskeçe 1'inci Türk Azınlık İlkokulu’nda 1'inci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk azınlığının eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir. Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir" dedi. (DHA)